un sito di notizie, fatto dai commentatori

Pensieri sull’enigma città/campagna

Pensieri sull’enigma città/campagna

9 Ago 2025 di hookii0 commenti

«Sono campagnolo per indole ma cittadino per convinzione e visione del mondo. Sono rurale e boschivo per sensibilità, ma sono politicamente urbano. E per tutta la vita ho gestito questa schizofrenia»
Continua a leggere: Pensieri sull’enigma città/campagna
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.