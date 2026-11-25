Quando in estate glielo proposero Paolo Maldini e Leonardo: sono passati pochi mesi, ma nel frattempo sono cambiate molte cose
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Fonte: il Post
Pep Guardiola ha detto che «quasi si vergognava» a rifiutare il ruolo di allenatore dell’Italia
25 Nov 2026 • 0 commenti
Quando in estate glielo proposero Paolo Maldini e Leonardo: sono passati pochi mesi, ma nel frattempo sono cambiate molte cose
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