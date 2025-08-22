Di un milione e mezzo tra gennaio e giugno, secondo dati ancora da consolidare: c’entrano le politiche restrittive di Trump
Fonte: il Post
22 Ago 2025 • 0 commenti
