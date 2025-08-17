un sito di notizie, fatto dai commentatori

Pippo Baudo, il talent scout

Pippo Baudo, il talent scout

17 Ago 2025 di hookii0 commenti

Grazie alla sua grande influenza diede le prime occasioni di visibilità a cantanti, comici e intrattenitori che oggi sono diventati volti noti della televisione italiana
Continua a leggere: Pippo Baudo, il talent scout
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.