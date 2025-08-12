un sito di notizie, fatto dai commentatori

Poi ti volti a guardarli e non li trovi più

12 Ago 2025 di hookii0 commenti

«Due chiacchiere con un Guardiano della Rivoluzione che abbia poi cambiato idea sulla legittimità del proprio furore, e sia disposto a fare amicizia davanti a un bicchiere di vino, le farei volentieri ancora oggi»
