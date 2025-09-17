In vent’anni sono diventate migliaia e oggi creano molti problemi agli abitanti delle due isole, che non vedono l’ora di levarsele di torno
Fonte: il Post
Portare via le capre da Ginostra e Alicudi è un’impresa
17 Set 2025 • 0 commenti
