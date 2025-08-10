Per una settimana ci saranno temperature superiori alle medie, soprattutto nel nord e nel centro, e aumenterà il rischio di propagazione degli incendi
Fonte: il Post
Quanto durerà la nuova ondata di calore in Italia
10 Ago 2025 • 0 commenti
