I messaggi che vogliono dare i partiti politici spagnoli prima delle elezioni di domenica sono molto chiari, ma per certi versi anche sorprendenti
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Fonte: il Post
Quattro manifesti elettorali, quattro strategie diverse
27 Nov 2026 • 0 commenti
I messaggi che vogliono dare i partiti politici spagnoli prima delle elezioni di domenica sono molto chiari, ma per certi versi anche sorprendenti
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