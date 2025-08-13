Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, è poco appariscente (e non usa WhatsApp) ma molto efficace nel calciomercato
Continua a leggere: Quello che compra e rivende meglio di tutti nel calcio italiano
Fonte: il Post
Quello che compra e rivende meglio di tutti nel calcio italiano
13 Ago 2025 • 0 commenti
Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, è poco appariscente (e non usa WhatsApp) ma molto efficace nel calciomercato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.