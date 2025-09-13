«A settembre gli studenti tornano cambiati. Alcuni mi mostrano le foto delle vacanze, scattate in barca o in aereo tra due continenti o in qualche capitale europea. Ci vorrebbe una visione, semplice: che tutti i ragazzi possano provare cosa vuol dire vedere qualcosa di bello, perché è un loro diritto»
Continua a leggere: Ricominciare la scuola, diversi
Fonte: il Post
Ricominciare la scuola, diversi
13 Set 2025 • 0 commenti
«A settembre gli studenti tornano cambiati. Alcuni mi mostrano le foto delle vacanze, scattate in barca o in aereo tra due continenti o in qualche capitale europea. Ci vorrebbe una visione, semplice: che tutti i ragazzi possano provare cosa vuol dire vedere qualcosa di bello, perché è un loro diritto»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.