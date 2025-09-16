Tra cui Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e forse anche la Spagna, come protesta contro i crimini e gli abusi commessi nella Striscia di Gaza
Continua a leggere: Sempre più paesi dicono che non parteciperanno all’Eurovision se ci sarà Israele
Fonte: il Post
Sempre più paesi dicono che non parteciperanno all’Eurovision se ci sarà Israele
16 Set 2025 • 0 commenti
Tra cui Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e forse anche la Spagna, come protesta contro i crimini e gli abusi commessi nella Striscia di Gaza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.