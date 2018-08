Venerdì 10 agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair dovrà cancellare 146 voli tra quelli in programma da e per l’Irlanda, la Svezia e il Belgio e altri 250 voli da e per la Germania, a causa di una

