Continua a leggere: Sono tornati in Texas i deputati Democratici che avevano lasciato lo stato per bloccare una proposta di legge sulle mappe elettorali
Fonte: il Post
Sono tornati in Texas i deputati Democratici che avevano lasciato lo stato per bloccare una proposta di legge sulle mappe elettorali
18 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Sono tornati in Texas i deputati Democratici che avevano lasciato lo stato per bloccare una proposta di legge sulle mappe elettorali
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.