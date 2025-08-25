un sito di notizie, fatto dai commentatori

Sta cambiando la musica per Viktor Orbán

25 Ago 2025 di hookii0 commenti

Il primo ministro ungherese è criticato sempre di più ai concerti e ai festival: è cominciato tutto con una canzone che parlava di lui senza farlo direttamente
Fonte: il Post


