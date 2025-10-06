Si concentreranno sulle condizioni del rilascio degli ostaggi e del ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia, a partire dalla proposta di Trump
Fonte: il Post
Stanno per ricominciare i negoziati tra Israele e Hamas in Egitto
6 Ott 2025 • 0 commenti
