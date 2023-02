I comportamenti umani sulle piattaforme riproducono diversi aspetti di quello collettivo di alcuni animali, ma attraverso reti condizionate da altri fattori e incentivi

Continua a leggere: Sui social funzioniamo come stormi

Fonte: il Post Scienza

Su segnalazione di francisco quintay riguardante lo stesso studio discusso dal Post

In un lungo articolo vengono esaminate le logiche comportamentali dei gruppi sui social media usando come paragone i movimenti negli stormi di uccelli.

L’autore argomenta che la moderazione dei contenuti dei social è del tutto inefficiente perché le dinamiche sono indotte dalle caratteristiche strutturali dei social stessi: il problema della disinformazione, dei gruppi tossici che nascono grazie a/per effetto dei social, ma che poi hanno un impatto sulla vita vera, va affrontato ripensando il modo di regolare la struttura dei social

we must move beyond thinking of platform content moderation policies as “the solution” and prioritize rethinking design. Policy establishes guardrails and provides justification to disrupt certain information cascades, but does so reactively and, presently, based on the message substance. Although policy shapes propagation, it does so by serving as a limiter on certain topics or types of rhetoric. Design, by contrast, has the potential to shape propagation through curation, nudges or friction.