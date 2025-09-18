Dice che «non ha cominciato nessuna guerra», mentre papa Francesco aveva più volte sostenuto che provocasse la Russia
Continua a leggere: Sulla NATO Papa Leone XIV ha una posizione molto diversa dal suo predecessore
Fonte: il Post
Sulla NATO Papa Leone XIV ha una posizione molto diversa dal suo predecessore
18 Set 2025 • 0 commenti
Dice che «non ha cominciato nessuna guerra», mentre papa Francesco aveva più volte sostenuto che provocasse la Russia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.