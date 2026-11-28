Il canale Youtube Dan Davis History propone un video incentrato sul concetto di bellezza, ed in particolare di bellezza femminile, nell’Europa dell’Età del Bronzo, attraverso reperti archeologici, sepolture, gioielli, abbigliamento e arte dell’Egeo .



People have always used objects to adorn themselves in ways that conveyed meaning to them and to their communities. We can see archaeological evidence of this even 30 000 years ago in Europe, when people decorated themselves with things like mammoth ivory beads, sometimes in enormous quantities. There are also hints of hairstyles seen in various figurines from the upper Paleolithic that suggests our ancestors have always cared about the way they looked.

Il video parte dall’idea che il concetto di bellezza non sia un’invenzione moderna. Già nell’Età del Bronzo (circa 3000-1200 a.C.) le donne europee utilizzavano abiti, acconciature, gioielli e cosmetici per esprimere identità sociale, status e appartenenza culturale.

Poiché non esistono fonti scritte per gran parte dell’Europa dell’Età del Bronzo, gli archeologi ricostruiscono l’aspetto delle donne soprattutto attraverso: corredi funerari; gioielli trovati nelle tombe; tessuti conservati; figurine e rappresentazioni artistiche.

Nelle culture nordiche dell’Età del Bronzo sono stati ritrovati abiti femminili sorprendentemente ben conservati, realizzati in lana e decorati con cinture, bracciali e ornamenti metallici. L’abbigliamento non serviva soltanto a proteggersi dal clima, ma rappresentava anche un importante simbolo di identità e prestigio sociale. Il video esamina inoltre i gioielli delle culture dell’Europa centrale, come la cultura di Únětice, dove collane, spille e altri oggetti in bronzo o oro segnalavano il rango della donna all’interno della comunità.

La parte più ricca del video è dedicata al mondo egeo, dove l’arte offre immagini molto più dettagliate. Nelle rappresentazioni minoiche di Creta, le donne compaiono spesso con: elaborate acconciature, gioielli raffinati, abiti colorati e decorati, corpetti aderenti e gonne ampie.

Le celebri figurine della“Dea dei Serpenti” e gli affreschi di Akrotiri mostrano figure femminili eleganti e curate, suggerendo che l’aspetto fisico e l’ornamento personale avessero una forte importanza simbolica e religiosa.

Il video evidenzia anche il ritrovamento di specchi in bronzo nel mondo egeo, indizio del fatto che la cura dell’aspetto personale fosse praticata e apprezzata. Questi oggetti testimoniano una crescente attenzione all’estetica individuale. Nell’arte micenea le donne sono raffigurate con caratteristiche ricorrenti: volto armonioso, lunghi capelli curati, postura elegante, abiti preziosi e riccamente decorati. Queste immagini non rappresentano necessariamente donne reali, ma piuttosto un ideale estetico e sociale, legato a fertilità, prestigio, religione e ruolo femminile nella società.

La conclusione del video è che la ricerca della bellezza, dell’ornamento personale e dell’espressione della propria identità era già molto sviluppata nell’Europa dell’Età del Bronzo. Sebbene gli standard estetici fossero diversi da quelli moderni, molte pratiche, come la cura dei capelli, l’uso di gioielli, l’attenzione all’abbigliamento, ci risultano sorprendentemente familiari. In sostanza, il video mostra come gli ideali di bellezza femminile abbiano radici molto antiche e siano strettamente collegati alla cultura, alla religione e allo status sociale delle diverse società dell’Età del Bronzo.