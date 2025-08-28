Era stata nominata appena a luglio e aveva criticato il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. sulla questione dei vaccini
Fonte: il Post
28 Ago 2025 • 0 commenti
Era stata nominata appena a luglio e aveva criticato il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. sulla questione dei vaccini
