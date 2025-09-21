Usa i poteri presidenziali in modo sempre più ampio e selettivo, in alcuni casi sfidandone i limiti: lo si è visto nell’immigrazione, nell’ordine pubblico e nei media, tra le molte cose
Fonte: il Post
Trump sta forzando le cose
21 Set 2025 • 0 commenti
