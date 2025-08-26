Non è chiaro se però possa farlo: è una mossa politica che ha a che fare con la sua volontà di prendere il controllo sulla banca centrale
Fonte: il Post
Trump sta provando a licenziare la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook
26 Ago 2025 • 0 commenti
