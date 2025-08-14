Marco Confortola è accusato di aver mentito serialmente sulle sue imprese in Himalaya, tra gli altri dal suo rispettato collega Simone Moro
Fonte: il Post
Un alpinista italiano dice di aver scalato tutti gli ottomila: molti non gli credono
14 Ago 2025 • 0 commenti
Marco Confortola è accusato di aver mentito serialmente sulle sue imprese in Himalaya, tra gli altri dal suo rispettato collega Simone Moro
