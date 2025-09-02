Per le squadre italiane e inglesi è finito l’1 settembre: il Liverpool ha investito quasi 500 milioni, ma anche in Serie A ci sono stati molti acquisti
Continua a leggere: Un altro calciomercato in cui la Premier League ha speso i miliardi
Fonte: il Post
Un altro calciomercato in cui la Premier League ha speso i miliardi
2 Set 2025 • 0 commenti
Per le squadre italiane e inglesi è finito l’1 settembre: il Liverpool ha investito quasi 500 milioni, ma anche in Serie A ci sono stati molti acquisti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.