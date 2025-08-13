Nei primi 100 giorni di governo Friedrich Merz è riuscito a fare peggio del suo predecessore Olaf Scholz, soprattutto a causa di una coalizione assai litigiosa
Continua a leggere: Un cancelliere tedesco più impopolare dell’altro
Fonte: il Post
Un cancelliere tedesco più impopolare dell’altro
13 Ago 2025 • 0 commenti
Nei primi 100 giorni di governo Friedrich Merz è riuscito a fare peggio del suo predecessore Olaf Scholz, soprattutto a causa di una coalizione assai litigiosa
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.