Continua a leggere: Un collezionista ha fatto causa a Christie’s, che gli avrebbe venduto un Picasso appartenuto a una persona condannata per traffico di droga
Fonte: il Post
Un collezionista ha fatto causa a Christie’s, che gli avrebbe venduto un Picasso appartenuto a una persona condannata per traffico di droga
16 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Un collezionista ha fatto causa a Christie’s, che gli avrebbe venduto un Picasso appartenuto a una persona condannata per traffico di droga
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.