I laser sono un metodo versatile per abbatterli e soprattutto economico, a differenza di quelli attuali: vari paesi li stanno sviluppando
Continua a leggere: Un nuovo sistema di difesa contro i droni potrebbe cambiare molte cose
Fonte: il Post
Un nuovo sistema di difesa contro i droni potrebbe cambiare molte cose
19 Set 2025 • 0 commenti
I laser sono un metodo versatile per abbatterli e soprattutto economico, a differenza di quelli attuali: vari paesi li stanno sviluppando
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.