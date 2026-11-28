Per la centesima edizione hanno sfilato i tradizionali e scenografici gonfiabili, dopo che quest’anno era stata rimandata per il maltempo
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Fonte: il Post
Un po’ di foto della parata del Ringraziamento di Macy’s a New York
28 Nov 2026 • 0 commenti
Per la centesima edizione hanno sfilato i tradizionali e scenografici gonfiabili, dopo che quest’anno era stata rimandata per il maltempo
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