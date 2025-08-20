Agli US Open di tennis c’è un nuovo torneo per coppie miste, ma ci giocano solo i singolaristi più famosi: con l’eccezione di due italiani molto motivati
Continua a leggere: Un torneo di doppio senza giocatori di doppio, o quasi
Fonte: il Post
Un torneo di doppio senza giocatori di doppio, o quasi
20 Ago 2025 • 0 commenti
Agli US Open di tennis c’è un nuovo torneo per coppie miste, ma ci giocano solo i singolaristi più famosi: con l’eccezione di due italiani molto motivati
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.