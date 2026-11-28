Continua a leggere: Un tribunale dell’ONU ha rigettato il ricorso dell’Argentina per bloccare un progetto petrolifero britannico alle Falkland/Malvinas
Fonte: il Post
Un tribunale dell’ONU ha rigettato il ricorso dell’Argentina per bloccare un progetto petrolifero britannico alle Falkland/Malvinas
28 Nov 2026 • 0 commenti
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