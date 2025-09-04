Dopo più di due anni sono state dissequestrate infiorescenze per 18 milioni di euro, che però a questo punto non si possono più vendere
Continua a leggere: Una delle più grosse inchieste sulla cannabis light è finita nel nulla
Fonte: il Post
Una delle più grosse inchieste sulla cannabis light è finita nel nulla
4 Set 2025 • 0 commenti
Dopo più di due anni sono state dissequestrate infiorescenze per 18 milioni di euro, che però a questo punto non si possono più vendere
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.