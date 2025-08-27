Un sedicenne californiano aveva scritto a ChatGPT dei suoi piani per uccidersi: i genitori sostengono che l’azienda sia responsabile
Continua a leggere: Una famiglia ha fatto causa a OpenAI per il suicidio del figlio
Fonte: il Post
Una famiglia ha fatto causa a OpenAI per il suicidio del figlio
27 Ago 2025 • 0 commenti
Un sedicenne californiano aveva scritto a ChatGPT dei suoi piani per uccidersi: i genitori sostengono che l’azienda sia responsabile
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.