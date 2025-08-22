Ossia il carcere per immigrati regolari costruito dall’amministrazione Trump in mezzo a una palude, in Florida: lo stato ha già detto che farà ricorso
Fonte: il Post
Una giudice ha ordinato la chiusura di “Alligator Alcatraz”
22 Ago 2025
