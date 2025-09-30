È la prima volta: finora nei porti italiani erano state organizzate proteste solo quando c’erano di mezzo armi
Continua a leggere: Una nave israeliana che non trasportava materiali militari è stata bloccata nel porto di Livorno
Fonte: il Post
Una nave israeliana che non trasportava materiali militari è stata bloccata nel porto di Livorno
30 Set 2025 • 0 commenti
È la prima volta: finora nei porti italiani erano state organizzate proteste solo quando c’erano di mezzo armi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.