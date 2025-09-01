La rassegna estiva Una piazza per la cultura, in programma a Modena dal 18 luglio al 15 settembre 2025, ospita lo spettacolo dal vivo di Matteo Caccia tratto dall’omonimo podcast Orazio, dove a partire dalla notizia del giorno l’autore racconta un intreccio di storie inattese aprendo nuove prospettive sul presente.
Ingresso libero senza prenotazione.
Continua a leggere: Una piazza per la cultura, Orazio live. Più cose in cielo e in terra
Fonte: il Post
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.