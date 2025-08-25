Il presidente del Molise ha detto di essersi accordato con l’ambasciatrice per replicare il modello della Calabria, e ancora non basterà
Continua a leggere: Un’altra regione italiana senza medici che va a chiederli a Cuba
Fonte: il Post
Un’altra regione italiana senza medici che va a chiederli a Cuba
25 Ago 2025 • 0 commenti
Il presidente del Molise ha detto di essersi accordato con l’ambasciatrice per replicare il modello della Calabria, e ancora non basterà
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.