È un dibattito in corso tra giuristi e politici, che si è fatto più animato ora che la capa di gabinetto di Nordio è indagata nel caso Almasri
Fonte: il Post
Va chiesta l’autorizzazione a procedere contro Giusi Bartolozzi anche se non è ministra?
10 Set 2025 • 0 commenti
