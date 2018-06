Giovedì, in un discorso televisivo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere piani per ritirarsi dalla guerra in Siria. L’esercito «rimarrà lì finché la Russia ne trarrà vantaggio, e finché ci sarà da rispettare i nostri impegni

The post Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi dalla Siria appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo