Voci da ascoltare, Sikter

Un racconto di musica e sopravvivenza, la storia di un gruppo di ragazzi di Sarajevo e della loro band – i Sikter, appunto – che durante la guerra in Bosnia Erzegovina si ritrovarono a suonare, in modo un po’ rocambolesco, con grossi artisti come Vasco Rossi e gli U2. È la storia della guerra a Sarajevo e di come è cambiata la Bosnia Erzegovina negli ultimi 30 anni.

L’incontro fa parte della rassegna Voci da ascoltare, all’interno del Festival di EMERGENCY: quattro incontri – in programma il 6 e il 7 settembre – ideati e curati insieme alla redazione del Post, per approfondire e capire fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo e per raccontare voci che chiedono di essere ascoltate.

Le prenotazioni agli eventi saranno disponibili da metà agosto qui.

