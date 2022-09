Woody Allen ha fatto sapere che non si ritirerà dal cinema, come sembrava aver suggerito in un’intervista data nei giorni scorsi al giornale spagnolo La Vanguardia. In un comunicato inviato a IndieWire, un suo portavoce ha detto che «al momento

Continua a leggere: Woody Allen ha fatto sapere che non si ritirerà dal cinema, come sembrava aver suggerito in un’intervista alla “Vanguardia”

Fonte: il Post Cultura