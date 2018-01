Le dimissioni del rettore dell’Università di Rochester [EN]

Su suggerimento di @Uppla.

Come spiega un articolo pubblicato da Sciencemag, il rettore dell’Università di Rochester Joel Seligman ha deciso recentemente di dimettersi. L’anno scorso l’università da lui presieduta era stata coinvolta nel caso delle accuse di molestie sessuali a carico di uno dei suoi ricercatori, T. Florian Jaeger. All’università – e in particolare a Seligman – era stato rimproverato di non aver fatto abbastanza e la questione era degenerata l’anno scorso in una causa legale.

L’università aveva allora deciso di avviare un’indagine interna, del cui svolgimento aveva incaricato un’agenzia esterna. Le dimissioni di Seligman arrivano a seguito della pubblicazione dei risultati di questa indagine:

“We … do not believe that any potential claimant or plaintiff would be able to sustain a legal claim for sexual harassment in violation of [federal law],” read the report by investigators, led by Mary Jo White, a partner at the law firm Debevoise & Plimpton in New York City who is a former U.S. attorney and former chair of the Securities and Exchange Commission. “Despite being labeled as a ‘sexual predator’ by his accusers, there have never been allegations of sexual assault, unwanted groping, any use of force, or exhibitionism outside of consensual relationships, and we have found no evidence of such behavior ever occurring,” the report continues.