Associazione Hookii – Tesseramento 2024

Cari amici, utenti semplici, utenti premium e lurker vari ed eventuali, è arrivato quel momento dell’anno in cui il nostro fidato contabile inizia a scalpitare perché vuol vedere il conto corrente gonfiarsi come un fiume in piena dopo lo scioglimento dei ghiacciai. Come ben sapete, questo luogo virtuale che frequentate assiduamente sta in piedi grazie ai soci che, con la loro quota associativa, coprono le spese per il funzionamento del sito.

Molti sono gli utenti che dedicano tempo e competenze specifiche a Hookii, ma ci sono poi una serie di servizi e di obblighi normativi che non si accontentano

della nostra buona volontà e chiedono del vil denaro per consentire a tutti noi di essere qui tutti i giorni. Siccome siamo persone in carne e ossa, ci piace anche trovarci di persona personalmente per dei momenti conviviali durante i quali mettiamo da parte timidezze e antipatie varie verso dei personaggi virtuali con nomi stravaganti e chiacchieriamo rilassati con persone che si rivelano piacevoli e interessanti.

Come detto, questa attività sta in piedi grazie al lavoro volontario degli utenti ai quali è permesso citare questo loro impegno nei CV alla voce “hobby”, alle

quote pagate dai soci e anche alle donazioni estemporanee di qualche utente e lettore.

Siamo gente pratica, qualcuno ha fatto anche il militare a Cuneo e quindi tutto quello che incassiamo è ben accetto. Certo, più siamo ad associarci a Hookii,

più denaro abbiamo a disposizione da investire nel miglioramento tecnologico del sito e delle sue funzionalità. Non sono aspetti da sottovalutare neppure per una piccola realtà come Hookii. È infatti in atto un lavoro per aggiornare l’immagine del nostro sito, al fine di renderla più chiara, più accattivante, con contenuti aggiornati e interessanti per la comunità di commentatori.

Ma non finisce qui. Vi abbiamo promesso, per il decennale della fondazione del sito, di farvi arrivare a casa la tessera cartacea e questa vi giungerà, ovunque

voi siate sull’intero orbe terracqueo.

Non smettiamo poi di essere aperti a proposte per attività e iniziative che possano portare il sito a crescere in quantità e qualità, ad incontrare persone e

personaggi del mondo dell’informazione, della cultura e della scienza che ci aiutino ad allargare i nostri orizzonti e anche qui, per riuscire a portare avanti

queste attività dobbiamo spendere qualche soldo.

Insomma, cari amici vicini e lontani, il vostro sostegno morale è indispensabile, ma quello economico è necessario per proseguire in questa avventura che è e rimane solo nostra.

È aperta dunque la campagna tesseramento per il 2024!