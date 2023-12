La pratica che toglie il brivido dalle scommesse sportive

Il matched betting è tipo di scommessa sportiva che negli ultimi anni ha conosciuto una certa popolarità tra gli appassionati; il sistema prevede che l’utente si iscriva a più bookmakers, siti di scommesse sportive e casinò, e sfrutti le offerte che il banco elargisce per invogliare i giocatori a scommettere usando la loro piattaforma.

Usando specifici calcolatori e software per trovare i match giusti, l’utente può giocare con queste offerte sulle stesse partite ma su book diversi incassando un guadagno matematico.

Bloomberg (alt) racconta l’esperienza di alcuni appassionati, e di come questo nuovo modo di scommettere non abbia lo stesso fascino di quello vecchio.

L’articolo si concentra in particolare sull’esperienza di Dave, 34 anni di Buffalo, appassionato di offerte.

Dave era intrigato, ma una volta tornato dal Nevada non aveva un modo legale per scommettere sullo sport, quindi ha messo da parte l’idea.

Lui e sua moglie hanno iniziato come cacciatori di buoni spesa, acquistando quantità enormi di shampoo e asciugamani di carta a una frazione del loro costo usuale. Da lì sono passati ai bonus per l’iscrizione delle carte di credito e, tra i due, hanno aperto più di 100 account. A luglio la coppia ha pagato la loro luna di miele di sei settimane in 13 paesi quasi interamente con punti e buoni. Ma Dave non aveva mai considerato di applicare le sue abilità di cacciatore al gioco d’azzardo fino a quando non ha partecipato a una conferenza a Las Vegas chiamata ZorkFest, che promette di aiutare i partecipanti a sfruttare al massimo le offerte promozionali delle aziende.

Questo fino a gennaio, quando lo stato di New York ha legalizzato le scommesse sportive online.

In quel momento Dave […] aveva effettuato una sola scommessa sportiva in tutta la sua vita. Mentre si godeva una bevanda gratuita in un casinò di New Orleans (un altro viaggio coperto dai punti), aveva scommesso 100 dollari su una multi-scommessa che richiedeva al quarterback dei Buffalo Bills, Josh Allen, di superare un numero improbabile di obiettivi, tra cui uno per le yard guadagnate in lancio. Ma aveva notato che ogni volta che navigava su Internet, veniva bombardato da annunci pubblicitari con offerte promozionali: un bonus sul deposito da 3.000 dollari e un credito di 300 dollari da parte di Caesars, una scommessa senza rischio da 1.000 dollari da FanDuel e una scommessa senza rischio da 5.000 dollari da DraftKings, insieme a una serie di offerte più piccole.

Incuriosito, Dave inizia a documentarsi, e riesce a trovare maggiori informazioni sul forum r/sportbook di Reddit, seguendo le guide di Darkhorseodds, un utente vip anonimo molto rinomato tra i match betters americani.

Davea avrebbe vinto sicuramente più di 3.000 dollari, indipendentemente dal punteggio finale. Tuttavia scommettere un quarto del suo stipendio annuo su una partita di hockey era spaventoso. “Sembra di stare su un razzo, come se il fuoco bruciasse mentre vado avanti e indietro tra le due schermate diverse”, afferma. “E poi, quando alla fine ho cliccato su entrambe le scommesse ed è andata a buon fine, è stato come se il razzo fosse partito.”

All’inizio, Dave ha avuto difficoltà a seguire le spiegazioni di DarkHorseOdds. “Era come una lingua straniera per me, con tutte le quote e la nomenclatura”, dice. “Ma l’ho letto, l’ho riletto e l’ho riletto altre dieci volte.” Alla fine è stato convinto abbastanza da aprire account presso tutti e quattro i bookmaker online che operavano in quel momento a New York. Durante un fine settimana di tre giorni ha effettuato una serie di scommesse che sono aumentate di dimensioni, culminando in una scommessa di oltre 11.000 dollari con Caesars sulla vittoria dei Dallas Stars della National Hockey League sui Montreal Canadiens, coperta da una “scommessa senza rischio” da 5.000 dollari di DraftKings su Montreal.

Il mercato delle scommesse sportive negli Stati Uniti è esploso dal 2018, quando una sentenza della Corte Suprema ha dato agli Stati il diritto di decidere se consentire o meno tale attività.

Inizialmente, l’espansione è stata guidata dal desiderio di alcuni Stati di ottenere nuove fonti di entrate fiscali. Ma una volta che i primi Stati che avevano legalizzato hanno iniziato a raccogliere guadagni, gli altri Stati hanno potuto calcolare più facilmente quanto stavano perdendo.

Le società di scommesse sono desiderose di fare qualsiasi cosa per assicurarsi una fetta di questi nuovi vasti mercati. Hanno scatenato una tempesta di annunci pubblicitari su podcast sportivi, trasmissioni e siti web, ma sembra che le offerte promozionali sovradimensionate siano un elemento ancora più importante della loro strategia e rappresentino una parte significativa dei loro proventi.

I bookmakers sono consapevoli del fatto che i consumatori sfruttano la loro competizione e cercano di limitare i conti degli opportunisti puri come Dave. Tuttavia, sanno che non ci perdono del tutto a dare queste opportunità.

Le stesse promozioni che sono così attraenti per i cacciatori di affari disciplinati come Dave sono anche estremamente efficaci nel coinvolgere persone più inclini a fare scommesse esagerate. Un sondaggio nazionale condotto per l’organizzazione di Whyte da Ipsos ha identificato il 2% della popolazione generale come manifestante segni di gioco d’azzardo problematico, ma quel numero aumentata di oltre cinque volte per le persone che scommettono sugli sport. Non esiste la manna dal cielo, specialmente con un prodotto come il gioco d’azzardo

Ci sono anche motivi per preoccuparsi della sostenibilità dei modelli di business delle case da gioco sportive, specialmente nei mercati in cui le società spendono altrettanto o più in promozioni di quanto incassino. “Ci saranno certi stati in cui la redditività su base autonoma sarà molto difficile”, afferma Carlo Santarelli, analista di Deutsche Bank e coautore del rapporto del 2021. Le aliquote fiscali sulle case da gioco sportive, osserva, possono arrivare fino al 51% del fatturato lordo del gioco nello stato di New York e in altri stati.