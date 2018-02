Domani, lunedì 26 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nidi) saranno chiuse a Roma per via del brutto tempo previsto: lo ha comunicato una nota del Campidoglio. In questi giorni in Italia è arrivato Buran,

The post Domani, lunedì 26 febbraio, tutte le scuole di Roma saranno chiuse per via del brutto tempo appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia