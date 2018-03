I liberal devono recuperare il nazionalismo [EN]

Su suggerimento di @Apperòl.

In un articolo del New York Times, Yascha Mounk si interroga sul ritorno del nazionalismo e sul suo ruolo futuro nella politica di area liberal:

For the foreseeable future, nationalism is likely to remain a defining political force. A lot thus depends on the shape it is going to take. Instead of indulging in dreams of a post-national future, liberals should strive to make nationalism as inclusive as possible.