Martedì 6 febbraio ci sarà uno sciopero dei lavoratori di Trenord, società che opera nel trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Potrebbero esserci ritardi, variazioni o cancellazioni nella programmazione dei treni, che sono molto frequentati dai pendolari in arrivo e in partenza

