L’Assemblea costituente venezuelana, l’organo voluto dal presidente Nicolás Maduro per riscrivere la Costituzione, ha deciso oggi di fissare nuove elezioni presidenziali in Venezuela entro la fine di aprile. Il voto non si preannuncia troppo combattuto: Maduro ha espresso la sua

The post Nicolás Maduro ha detto di volersi ricandidare per un altro mandato da presidente del Venezuela appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo