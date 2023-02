Un articolo sulla rivista Nature parla di ChatGPT. Il segnalatore ha quindi inserito il testo dell’articolo e chiesto a ChatGPT di riassumerlo:

Un chatbot, ChatGPT, che crea testo in risposta alle richieste dell’utente, è stato sviluppato dall’azienda di AI OpenAI. Le risposte del chatbot sono così chiare, ben studiate e ben referenziate che alcuni accademici ritengono che segnerà la fine delle forme tradizionali di valutazione scolastica. Il chatbot di OpenAI è stato messo a punto a partire da una versione avanzata di GPT-3, un’intelligenza artificiale che crea testi imparando come le parole e le frasi si relazionano tra loro. Il GPT-3 è all’avanguardia nello sviluppo dell’IA.

Can you summarize the following text?

Non soddisfatto dell’introduzione, il segnalatore ha quindi riformulato la domanda:

Can you summarize the following text writing a 200 word summary?

Mi ha risposto così.

Gli accademici hanno espresso la loro preoccupazione per un nuovo chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale, chiamato ChatGPT, che crea testi dal suono intelligente in risposta a richieste, tra cui compiti a casa e domande in stile esame. Il chatbot, sviluppato da OpenAI, ha spinto alcuni accademici a sostenere che la fine dei saggi come strumento di valutazione è in vista. Tuttavia, altri sostengono che ChatGPT possa essere facilmente individuato, a causa dell’inclusione di citazioni che non sono state effettivamente dette, di informazioni errate create attraverso false ipotesi e di riferimenti irrilevanti. I critici ritengono che ChatGPT abbia il potenziale per essere uno strumento prezioso per l’istruzione, a patto che venga utilizzato nel modo giusto.