Come trovare un reggiseno che si adatta perfettamente: una guida illustrata

Trovare il reggiseno perfetto è difficile, NPR offre una utile guida (disponibile anche in podcast) per scegliere il tipo e la taglia di reggiseno più adatti al proprio fisico.

All’articolo ha collaborato una consulente professionale di reggiseni, Laura Henny, proprietaria di una boutique di lingerie a New York “The Rack Shack“.

“A well-fitting bra can do wonders, says Henny. “It could help back pain. It can make you sit up straighter. It can make your clothes look better. And if you’re wearing a pretty bra, it can give you a boost of confidence.”