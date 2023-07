Due liceali americane avrebbero trovato una nuova dimostrazione del teorema di Pitagora

Due studentesse liceali statunitensi avrebbero realizzato una dimostrazione di tipo trigonometrico del Teorema di Pitagora. Ne parlano un articolo di Maddmaths! e un video del canale Youtube MATH- segnale. Nel video viene proposta una ricostruzione del lavoro delle due studentesse, basata sulle poche slide per il momento disponibili.

Chi non conosce il teorema di Pitagora e i suoi quadrati costruiti sull’ipotenusa e sui cateti di un triangolo rettangolo che, in qualche modo miracoloso, sono in relazione l’uno con l’altro? Stiamo parlando di quello che probabilmente è il teorema più famoso della storia, forse effigie della matematica stessa. Uno di quei retaggi didattici che, negli anni, stentano a dissolversi anche nelle teste dei più refrattari “alla matematica”: il Teorema di Pitagora è una voce quasi indelebile delle biografie scolastiche di praticamente chiunque, che si colloca accanto a capisaldi fondativi della propria memoria a lungo termine come le poesie del Manzoni o i capoluoghi delle Regioni. Non importa che, nel tempo, non lo si sappia più enunciare correttamente citando i giusti termini nel giusto ordine, non importa che si sia persa perfino la nozione di triangolo, che ormai viene associato solo a quello di emergenza dell’auto in panne o a quello fatale delle Bermude, il “Teorema di Pitagora” resterà per sempre un’entità quasi sovrannaturale al fianco di ciascuno di noi, il nostro angelo custode matematico, che continua a guardare con benevolenza anche quelli che, magari, ormai richiamano a fatica le tabelline o confondono i cateti coi cateteri.

Le due giovani liceali si chiamano Calcea Johnson e Ne’Kija Jackson e frequentano la St. Mary’s Academy di New Orleans. Questa estate si diplomeranno per poi proseguire gli studi in ingegneria ambientale e biochimica. Ne parla anche The Guardian.

Two New Orleans high school seniors who say they have proven Pythagoras’s theorem by using trigonometry – which academics for two millennia have thought to be impossible – are being encouraged by a prominent US mathematical research organization to submit their work to a peer-reviewed journal. Calcea Johnson and Ne’Kiya Jackson, who are students of St Mary’s Academy, recently gave a presentation of their findings at the American Mathematical Society south-eastern chapter’s semi-annual meeting in Georgia. They were reportedly the only two high schoolers to give presentations at the meeting attended by math researchers from institutions including the universities of Alabama, Georgia, Louisiana State, Ohio State, Oklahoma and Texas Tech. And they spoke about how they had discovered a new proof for the Pythagorean theorem.

“Non c’è niente come essere in grado di fare qualcosa che la gente non pensa che i giovani possano fare”, hanno detto Calcea Johnson e Ne’Kija Jackson durante un’intervista televisiva: