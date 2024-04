E’ morto Bennett Braun, lo psichiatra che aveva alimentato il “panico satanico”

Il New York Times pubblica un necrologio di Bennett Braun, psichiatra statunitense diventato famoso negli anni attorno al 1980 come esperto di argomenti molto discussi: i ricordi repressi e il disturbo di personalità multiple.

Secondo la sua spiegazione, alcuni disturbi psichiatrici erano dovuti a eventi traumatici infantili, tra cui la partecipazione forzata a episodi di torture subite o praticate su altri, che erano stati “dimenticati”, ma potevano essere riportati alla luce con i mezzi appropriati.

The 1980s saw a vertiginous rise in the number of people, children as well as adults, who claimed to have been abused by devil worshipers…

…The psychiatric profession bore some responsibility for the growing panic, with respected researchers like Dr. Braun giving it a gloss of authority. He and others ran seminars and distributed research papers; they even gave the phenomenon a quasi-medical abbreviation: S.R.A., for satanic ritual abuse.